Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Wohnungseinbruch im Helenenburgweg

Ludwigsburg (ots)

Mit Schrecken erwachte eine Frau mitten in der Nacht, nachdem Einbrecher am Donnerstag (02.11.2023) plötzlich in ihrem Schlafzimmer standen. Mutmaßlich zwei Täter verschafften sich gegen 01:45 Uhr gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus im Helenburgweg in Bietigheim-Bissingen. Dort durchsuchten sie zuerst mehrere Räume sowie Schränke und betraten anschließend die Einliegerwohnung der schlafenden Frau. Als die Einbrecher die Frau bemerkten, verließen sie das Haus. Es ist noch unbekannt, ob und was die Täter entwendet haben und wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell