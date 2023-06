Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230618 - 0700 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Geldautomatensprengung

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Freitag (16. Juni 2023) auf Samstag (17. Juni 2023) kam es gegen 03.00 Uhr zu einer Geldautomatensprengung im Bereich der Borsigallee. Die Täter sind flüchtig.

Mindestens zwei unbekannte Täter beschädigten die Zufahrtsschranke zum Gelände eines Einkaufcenters in der Borsigallee und verschafften sich so mit ihrem Fahrzeug Zugang auf das Gelände. Hier sprengten sie einen Geldautomaten. Dabei kam es auch zu erheblichen Beschädigungen an umliegenden Geschäften. Sowohl die Summe der durch die Sprengung verursachten Schäden, als auch die Höhe des Diebesgutes sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter mit ihrem Fahrzeug, einem dunklen Audi RS 6 Avant, Kennzeichen beginnend mit "HE", in unbekannte Richtung. Das Einkaufscenter war bis ca. 10.30 Uhr für den Publikumsverkehr gesperrt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-52199 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

