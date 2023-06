POL-F: 230616 - 0699 Frankfurt - Westend: Fahrraddiebstahl misslingt

Frankfurt (ots) - (dr) Zwei 32 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, am gestrigen Donnerstag, den 15. Juni 2023, zwei 14- und 15-Jährige in der Franziusstraße bedroht zu haben. Einer der Jugendlichen soll zudem genötigt worden zu sein, sich in den Main zu begeben. Die beiden Beschuldigten konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Nach ...

