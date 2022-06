Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch Clubheim 1.FC Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

In der Zeit vom letzten Montag bis gestern Abend kam es in der Lindenstraße zum Einbruch beim Clubheim des 1. FC Riegelsberg. Ein bislang unbekannter Täter bohrte das Schloss des Verkaufsraums/Lagerraums auf und durchwühlte alle Schränke. Schon am 09.06.2022 kam es zu einer gleichen Tathandlung. Damals wurde das Schloss eines Abstellraums aufgebohrt. Entsprechende Strafverfahren gegen Unbekannt wurden eingeleitet. Hinweise zu den Einbrüchen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

