POL-VK: Brandstiftung

Völklingen, OT Ludweiler (ots) - Am Sonntagmorgen konnte der Sicherheitsdienst an der Graf-Ludwig-Schule in Ludweiler eine eingeworfene Scheibe feststellen und der Polizei melden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten feststellen, dass die Glaseinfassung der rückwärtig gelegenen Eingangstür der Schule mittels körperlicher Gewalt durch unbekannte Täter ...

mehr