POL-VK: Großrosseln- Trunkenheitsfahrt in Großrosseln

Püttlingen (ots) - Am Samstagmorgen in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr kam es in der Köllertalstraße in 66346 Püttlingen zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Das angegangene Fahrzeug war in Längsaufstellung zur Fahrbahn geparkt. Der unbekannte Täter zerkratzte das Fahrzeug mittels unbekanntem Werkzeug an mehreren Stellen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich ...

