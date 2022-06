Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Heute Nacht in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Sommerbergstraße. Ein vor dem Anwesen Nr. 166A abgestellter schwarzer VW Golf wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr die Sommerbergstraße aus Richtung Hixberger Straße kommend und verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den geparkten VW Golf. Im Anschluss flüchtete der Fahrer mit seinem Wagen von der Unfallstelle. An dem Golf konnten hellblaue Farbanhaftungen gesichert werden. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell