Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Schule - Tablet entwendet und Schaden hinterlassen

Altensteig (ots)

Über das Wochenende sind Unbekannte gewaltsam in eine Schule in der Dorfer Straße eingedrungen und haben Diebesgut im Wert von rund 500 Euro an sich genommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die Täterschaft zwischen Freitag, 13.10.2023, 18:00 Uhr und Montag, 16.10.2023, 07:15 Uhr über ein zuvor aufgebrochenes Fenster in einen Klassenraum. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro hinterlassen. Entwendet wurde zunächst nichts. In einen weiteren Raum gelangten die Täter indem sie wiederum ein Fenster beschädigten und ebenfalls einen Schaden von rund 300 Euro hinterließen. Ein dort gelagertes iPad nahmen die Einbrecher letztlich mit.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell