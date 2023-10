Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Defekter Scheinwerfer führt zu Führerscheinentzug

Nagold (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am späten Montagabend ein Mann in Nagold, nachdem er aufgrund eines defekten Scheinwerfers von der Polizei kontrolliert worden war.

Beamte des Polizeireviers Nagold bemerkten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Montagabend gegen 23:20 Uhr einen Toyota, welcher mit kaputter Beleuchtung auf der Haiterbacher Straße unterwegs war. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,9 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein des Fahrers behielten die Beamten ein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Christian Koch, Pressestelle

