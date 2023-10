Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Autoknacker am Werk - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Einen geparkten Fiat aufgebrochen und Wertgegenstände daraus entwendet haben noch unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Mühlacker-Dürrmenz.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge öffneten die Autoknacker das in der Reichmannstraße abgestellte Fahrzeug offenbar unter Überwindung von "Keyless Go"-Systemen und stahlen daraus einen Geldbeutel. Mit einer in dem Geldbeutel befindlichen Debitkarte kauften die Täter an einem in der Nähe befindlichen Zigarettenautomaten dann mehrfach Zigaretten, sodass am Ende ein Schaden im dreistelligen Eurobereich entstand.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Im Zusammenhang mit "Keyless Go"-Systemen weist die Polizei auf folgende Verhaltenstipps hin:

Achten Sie in Ihrem Wohnumfeld auf fremde, verdächtige Fahrzeuge und Personen, die beispielsweise einen Koffer mit sich führen.

Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Bewahren Sie ihn in einer abgeschirmten Hülle auf.

Stellen Sie, wenn möglich, Ihr Fahrzeug in einer abschließbaren Garage ab.

Fragen Sie beim Fahrzeughersteller bezüglich der (temporären) Deaktivierungsmöglichkeit des schlüssellosen Komfortzugangs und der schlüssellosen Startmöglichkeit Ihres Autos nach.

Nutzen Sie zusätzliche Alarmgeber oder mechanische Diebstahlsicherungen, um Täter zu stören oder abzuschrecken.

Weitere Präventionshinweise zum Thema Autodiebstahl finden Sie im Netz unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell