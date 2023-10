Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Motorradfahrer alleinbeteiligt verunglückt

Bad Wildbad (ots)

Schwer verunfallt ist am Freitagmittag auf der Landesstraße 351 der 23-jährige Fahrer eines Kraftrads.

Nach bisherigem Sachstand befuhr der Mann, gegen 15:30 Uhr, mit seiner Aprilia die L 351 / Enztalstraße von Bad Wildbad kommend in Richtung Enzklösterle. In einer Kurve, auf Höhe Hausnummer 7, überschlug sich das Kraftrad und blieb auf einer Pferdkoppel liegen. Durch den Sturz zog sich der 23-Jährige schwere Verletzungen zu. In der Folge wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Ob möglicherweise ein Bremsfehler ursächlich für den Unfall war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell