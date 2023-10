Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Sprinter kollidiert mit Baum - Fahrer schwer verletzt

Neuweiler (ots)

Ein 39-Jähriger ist am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 4370 verunfallt und von Rettungskräften mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer eines Mercedes Sprinter, gegen 17:20 Uhr, die K 4370 von Neuweiler in Fahrtrichtung Gaugenwald. Offenbar kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro. Es wurde abgeschleppt. Des Weiteren wurde ein Leitpfosten in Mitleidenschaft gezogen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell