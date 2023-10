Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand auf Campingplatz

Bad Wildbad, Calmbach (ots)

Am Samstag Nachmittag, gg. 14.45 Uhr, geriet ein Wohnwagen auf dem Campingplatz Rehmühle in Brand. Im weiteren Verlauf schlugen die Flammen auf einen zweiten Wohnwagen über. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Weiterhin wurde ein feststehendes Gebäude ("Mobil-Home") ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen; die Fassade wurde beschädigt. Eine 73 Jahre alte Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 EURO. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war Brandursache eine im Wohnwagen installierte Gasheizung. Ob möglicherweise durch eine Person ein fahrlässiges Handeln vorliegt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Feuerwehren der Ortsteile Neuweiler, Zwerenberg, Breitenberg, Gaugenwald und Bad Wildbad waren mit 12 Fahrzeugen und 75 Kräften im Einsatz. Es wurden vier Rettungswagen mit sieben Kräften entsandt. Die Polizei war mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Harald Huber

Führungs- und Lagezentrum Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell