POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Rettungswagen verunfallt; Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots) - Nachdem es am gestrigen Vormittag zu einer Meldung über Gasaustritt an einer Schule in Nagold gekommen war, mussten etwa 2.000 Personen evakuiert werden. Am Donnerstag gegen 10:20 Uhr wurde an einer Berufsschule im Westen Nagolds Gasgeruch gemeldet. Das Schulzentrum, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt etwa 2.000 Personen aufhielten wurde hieraufhin ...

