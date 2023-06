LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B94

Gera (ots) - Kraftsdorf: Die Landmaschinen, welche in der Halle einer Agrargenossenschaft in Rüdersdorf / Kraftsdorf abgestellt waren, gerieten ins Visier von Dieben. Zwischen Mittwoch (21.06.2023) und Donnerstag (22.06.2023) drangen die Täter gewaltsam in die Halle ein. Von den dort abgestellten Landmaschinen stahlen sie schließlich die Displays und entkamen anschließend unerkannt. Die Kripo in Gera (Tel. 03447 / 4710) übernimmt die Ermittlungen zum Tatgeschehen und ...

