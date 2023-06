LPI-G: Diebesbande on Tour

Greiz (ots) - Greiz: Ein offensichtlich alkoholisierte und im Ausnahmezustand befindlicher Mann, welcher sich in den Brunnen am Kirchplatz begab und dort Passanten beleidigte und zum Teil schubste, sorgte gestern Abend (22.06.2023) gegen 18:45 Uhr für den Einsatz von Polizisten. Diese stellten den mit knapp 2 Promille alkoholisierten 37-Jährigen letzten Endes in der Nähe des Brunnens fest und unterzogen ihn einer ...

