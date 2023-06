Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mann im Brunnen sorgt für Polizeieinsatz

Greiz (ots)

Greiz: Ein offensichtlich alkoholisierte und im Ausnahmezustand befindlicher Mann, welcher sich in den Brunnen am Kirchplatz begab und dort Passanten beleidigte und zum Teil schubste, sorgte gestern Abend (22.06.2023) gegen 18:45 Uhr für den Einsatz von Polizisten. Diese stellten den mit knapp 2 Promille alkoholisierten 37-Jährigen letzten Endes in der Nähe des Brunnens fest und unterzogen ihn einer Kontrolle. Auch hier äußerte diese zahlreiche Beleidigung gegenüber den Beamten und spuckte um sich. Kurzerhand wurde der Herr in Gewahrsam genommen und zu einer Polizeidienststelle verbracht. Im Zuge dessen bedrohte er die Polizisten und trat in ihre Richtungen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wartet nun auf ihn. In diesem Zusammenhang werden Zeugen oder Geschädigte gesucht, die Angaben zum Geschehen machen können. (KR )

