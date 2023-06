LPI-G: Polizeieinsatz in Liebermannstraße

Altenburg (ots) - Kriebitzsch: Eine 36-jährige Fahrerin eines Pkw BMW befuhr gestern (21.06.2023), gegen 07:45 Uhr die B 180, um in der Folge an der Kreuzung nach links in Richtung Kriebitzsch abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Seat. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

mehr