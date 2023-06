Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Pkw Mercedes

Greiz (ots)

Das sich Sachbeschädiger an seinem Auto zu schaffen gemacht haben, meldete gestern früh (21.06.2023) der 21-jährige Eigentümer des betreffenden Mercedes der Greizer Polizei, so dass diese die Ermittlungen aufnahm. Wie sich herausstellte, schlugen die Täter zwischen Dienstag (20.06.2023) und Mittwoch (21.06.2023) bei dem Fahrzeug die Frontscheinwerfer ein und zerkratzten die vordere Stoßstange. Der Mercedes stand zur Tatzeit im Kapellenweg in Zeulenroda-Triebes. Im Zuge der Ermittlungen der Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. (RK)

