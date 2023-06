Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe in Gartenanlage

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Bislang unbekannte Diebe hielte sich zwischen dem 20.06.2023 und dem 21.06.2023 unberechtigt in einer Gartenanlage in der Kalkstraße auf. Dort verschafften sie sich Zugang zu insgesamt drei Gärten, wobei sie auch in die dazugehörigen Lauben einbrachen. Aus einer der Gartenhäuser stahlen die Diebe schließlich diverse Werkzeuge. Samt Beutegut gelang ihnen im Anschluss unerkannt die Flucht. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (KR)

