Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Utzenfeld/Wieden: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Als letzter einer Dreiergruppe befuhr am Samstag, 06.05.2023 gegen 15.00 Uhr ein 38 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Suzuki die L 123 von Utzenfeld kommend in Richtung Wieden. In einer Linkskurve rutschte das Hinterrad seiner Maschine weg, woraufhin er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Lebensgefahr bestand keine. Der 38-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Utzenfeld am Einsatzort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell