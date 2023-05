Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Widerstand nach Abschuss mit einem Fußball

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 07.05.2023, gegen 00:40 Uhr wurde eine eingesetzte Streife während einer Fahrzeugkontrolle in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg mit einem Fußball abgeschossen. Der 22-jährige Schütze sollte daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte zu flüchten und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Letztendlich musste der Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Bei den Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Tatverdächtige war zur Tatzeit alkoholisiert, weshalb eine Blutentnahme erfolgte.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.

