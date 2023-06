LPI-G: Solarlampen entwendet

Altenburg (ots) - Rositz: Rettungsdienst, Polizei und in der Folge ein Rettungshubschrauber kamen am gestrigen Mittwoch (21.06.2023), gegen 17:20 Uhr im Freibad in Rositz zum Einsatz. Dort stürzte ein 10-jährige Junge von einem 3-Meter-Turm auf den Beckenrand und verletzte sich. Mit einem Rettungshubschrauber kam das Kind in ein Krankenhaus. Seine Eltern wurden über den Badeunfall umgehend informiert. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. (RK) ...

