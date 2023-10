Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Evakuierung einer Schule nach Gasaustritt

Nagold (ots)

Nachdem es am gestrigen Vormittag zu einer Meldung über Gasaustritt an einer Schule in Nagold gekommen war, mussten etwa 2.000 Personen evakuiert werden.

Am Donnerstag gegen 10:20 Uhr wurde an einer Berufsschule im Westen Nagolds Gasgeruch gemeldet. Das Schulzentrum, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt etwa 2.000 Personen aufhielten wurde hieraufhin evakuiert. Durch Kräfte des Rettungsdienstes wurden Sammelplätze eingerichtet und die Personen versorgt. Etwa 50 Personen klagten zunächst über Atemwegsreizungen. Vier Personen wurden vorsorglich für weitere Behandlungen in umliegende Kliniken verbracht. Der Schulbetrieb wurde für den restlichen Tag ausgesetzt. Trotz umfangreicher Maßnahmen und Messungen, bei welchen neben Polizei und Feuerwehr auch der Störungsdienst eines Energieversorgers beteiligt war, konnte die Ursache des Gasgeruches bislang nicht gefunden werden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell