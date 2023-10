Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht; Führerschein weg

Pforzheim (ots)

Nach einem Unfall mit einem Verkehrszeichen hat ein Mann am Donnerstagnachmittag seinen Führerschein abgeben müssen.

Am Donnerstag, gegen 16:15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Fiat die Westliche-Karl-Friedrich-Straße. Im Bereich der Ersinger Straße kollidierte er mit einem dortigen Verkehrszeichen. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,7 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein des 47-Jährigen behielten die Beamten ein. Ferner erwartet den Fahrer eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

