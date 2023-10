POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Pforzheim (ots) - Schwer verletzt worden ist am Mittwochmittag ein 56-jähriger Fahrer eines Mazdas nachdem er auf der Bundesstraße 294 in Pforzheim mit einem Lastkraftwagen kollidierte. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mazda-Fahrer gegen 11:35 Uhr die Bundesstraße 294 in Fahrtrichtung Stadtzentrum auf Höhe ZOB und beabsichtigte nach links in die ...

