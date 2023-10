Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Wer hatte Grün? -Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Schwer verletzt worden ist am Mittwochmittag ein 56-jähriger Fahrer eines Mazdas nachdem er auf der Bundesstraße 294 in Pforzheim mit einem Lastkraftwagen kollidierte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mazda-Fahrer gegen 11:35 Uhr die Bundesstraße 294 in Fahrtrichtung Stadtzentrum auf Höhe ZOB und beabsichtigte nach links in die Straße Schloßberg einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer auf der B294 von der Luisenstraße kommend in Fahrtrichtung Lindenstraße auf dem rechten Geradeausfahrstreifen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhren beide Autos offenbar zeitgleich in den Kreuzungsbereich ein und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß zog sich der 56-jährige Mazda-Fahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen ergaben sich Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme ließ sich bislang nicht klären, welcher der beiden Autofahrer bei Grün in die Kreuzung eingefahren war und welcher bei Rot. Aus diesem Grund suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung oder zum Unfallhergang machen können.

Der Verkehrsdienst hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07231/186 3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell