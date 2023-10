POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Simmersfeld (ots) - Ein Anwesen mit Büro- und Lagerräumlichkeiten ist in Simmersfeld das Ziel von Einbrechern geworden. Der Inhaber der betroffenen Firma in der Fünfbronner Straße meldete den Vorfall am Mittwochmorgen. Nach bisherigem Kenntnisstand drang die noch unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren wurde das ...

