Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am 15.09.2023 gegen 07:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Lessingstraße in Grünstadt einen 44-jährigen Audi-Fahrer. Bei dem Mann konnten drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief schließlich positiv auf Kokain. Dem 44-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheitsfahrt sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell