POL-WND: Flächenbrand zwischen Winterbach und Alsweiler

St. Wendel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es erneut zu zwei Pkw-Aufbrüchen. In der Gymnasialstraße wurde an einem weißen Suzuki die Beifahrerscheibe mit unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden. Der zweite Pkw wurde im Buswendehammer "Am Kniebrecher" aufgebrochen. Bei dem weißen Mercedes wurde ebenfalls die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus dem ...

