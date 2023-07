Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer in Namborn

66640 Namborn (ots)

Am Freitag, den 21.07.2023 kam es um 22:12 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Dieser fuhr mit einer Motocross-Maschine die abschüssige Straße ´Auf der Scheib` in Namborn in Richtung der Straße ´Zum Steinbruch` entlang, wo er aufgrund von vermutlich alkoholischer Beeinflussung einhergehend mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und mit einem dort abgestellten Minibagger kollidierte. Der Fahrer, ein 23-jähriger Mann aus Birkenfeld, trug keinen Helm. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell