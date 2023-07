Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Gefährlicher Wurf

B 41, St. Wendel (ots)

Am Abend des 17.07.23 (Montag) kam es gegen 20:35 Uhr zu einem gefährlichen Zwischenfall in St. Wendel. Der geschädigte Autofahrer befuhr mit seinem PKW die B 41 aus Richtung Nohfelden kommend in Richtung Ottweiler. In St. Wendel fuhr er unter der fahrbahnquerenden Brücke in der Linxweilerstraße durch. Auf der Brücke standen zwei Jugendliche, die von dieser mehrere (vermutlich) Wasserbomben auf das Fahrzeug des Geschädigten warfen, sodass diese zerplatzten. Dem besonnen Fahrverhalten des Geschädigten ist es zu verdanken, dass hier niemand verletzt wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben. Mitteilungen gerne an die 06851/8980.

