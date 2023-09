Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherung und Haftbefehl

Lambsheim (ots)

Am 15.09.2023 um 11:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Ford Fiesta an der BAB 61. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer die Kennzeichen eines baugleichen Fahrzeugs an seinem geführten PKW montiert hatte, um zu verschleiern, dass dieser nicht zugelassen und nicht versichert ist. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und das Fahrzeug stillgelegt. Bei Überprüfung aller Fahrzeuginsassen konnte weiterhin festgestellt werden, dass gegen den Beifahrer ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde festgenommen, jedoch nach Zahlung der offenen Verbindlichkeiten wieder entlassen. Den Fahrer des Fahrzeugs erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell