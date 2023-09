POL-PDNW: Mit offenem Haftbefehl und unter Drogeneinfluss unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Donnerstag, den 14.09.2023, gegen 02.30 Uhr wurde in einen Fahrradhandel in der Karl-Helfferich-Straße in Neustadt eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Haupteingangstür in den Laden und entwendeten elf hochwertige E-Bikes. Die Fahrräder wurden auch über den Haupteingang abtransportiert. Der Gesamtschaden ...

