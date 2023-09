Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Fahrradhandel mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 14.09.2023, gegen 02.30 Uhr wurde in einen Fahrradhandel in der Karl-Helfferich-Straße in Neustadt eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Haupteingangstür in den Laden und entwendeten elf hochwertige E-Bikes. Die Fahrräder wurden auch über den Haupteingang abtransportiert. Der Gesamtschaden wird auf 90.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, bzw. verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Neustadt unter 06321-8540 oder kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

