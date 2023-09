Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Grünstadt (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 13.09.2023 gegen 19:10 Uhr stellten Polizeibeamte bei einem 34 Jahre alten E-Scooter-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,93 Promille an, was den Tatbestand der Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB erfüllt. Aufgrund dessen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

