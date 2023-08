Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 04.08.2023 bis 06.08.2023

Wilhelmshaven (ots)

Körperverletzungen

Am Samstag, gegen 16.00 Uhr, kam es in der Nordseepassage nach verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Dabei handelte es sich um einen 15, 16 und 27 Jährigen. Die Freundin des 27 jährigen Mannes setzte anschließend noch Pfefferspray in ein, wodurch eine unbeteiligte 38 jährige Frau auch noch verletzt wurde.

Ebenfalls am Samstag, gegen 11.20 Uhr, kam es im Wiesenhof, Parkplatz des dortigen Supermarktes, zu einer Körperverletzung. Nachdem ein 37 jähriger Mann von einer Person angerempelt wurde, schlug diese ihn zu Boden und trat anschließend auf ihn ein. Danach flüchtete der bislang unbekannte Täter, der mit zwei weiteren männlichen Personen unterwegs war, mit einem Pkw. Ermittlungen dazu dauern noch an.

Bereits am Freitagabend, gegen 23.45 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in dem Parkhaus der Gerichtsstraße. Der 40 jährige Täter verletzte das 29 jährige Opfer zunächst mit einem Klappmesser am Zeigefinger und versetzte dem Opfer anschließend mehrere Faustschläge ins Gesicht.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür Zutritt zu einer Wohnung in der Grenzstraße. Anschließend werden augenscheinlich mehrere Elektrogeräte entwendet. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsunfälle

Bereits am Freitagmittag, gegen 14.00 Uhr, fährt ein 79 jähriger Fahrzeugführer entgegengesetzt aus einer Parkbucht am Südstrand in den Fließverkehr ein und missachtete dabei den bevorrechtigten Pkw des Unfallgegners, der in gleicher Richtung fährt. Dadurch werden zwei Mitfahrerinnen in diesem Pkw leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell