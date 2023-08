Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Kinderkrippe in Schortens

Schortens (ots)

Zwischen dem 24.07.2023, 13:00 Uhr und dem 03.08.2023, 09:00 wurde in die Kinderkrippe in der Accumer Straße in Schortens eingebrochen.

Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das einschlagen einer Scheibe Zugang zum Gebäudeinneren. Zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Jever bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter 04461-7449-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell