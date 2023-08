Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schlägerei nach Meinungsverschiedenheit

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.08.2023 kam es gegen 15:15 Uhr in der Marktstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in Handgreiflichkeiten eskalierte.

Die beiden Wilhelmshavener, ein 71-Jähriger und seine ebenfalls 71-jährige Lebensgefährtin, flanierten durch die Marktstraße, als ihnen ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entgegenkam.

Auf Höhe einer Engstelle nahe eines Schnellrestaurants ging der Tatverdächtige derart weit in der Mitte, sodass es zu einem Anrempeln kam. Nach einem kurzen Streitgespräch und der Verdeutlichung der Verärgerung, entrüstete sich der Tatverdächtige und es kam zu einem Handgemenge, in dem der Täter sein männliches Opfer am Kragen griff und versuchte dieses zu schlagen. Hierbei riss das T-Shirt des Opfers. Durch ein Wegstoßen konnte die Tatausführung unterbrochen werden und der Täter fliehen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 55 Jahre

- etwa 173-175 cm groß

- kurze dunkle (schwarz/gräuliche) Haare

- rote Regenjacke

- hatte eine rote Umhängetasche bei sich

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zum Täter machen können, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell