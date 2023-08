POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Heranwachsendem

Wilhelmshaven (ots) - In der Nacht zum 31.07.2023, zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr wurde in ein Autohaus in Ebkeriege in Wilhelmshaven eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft hebelte eine Zugangstür zum Werkstattbereich auf und entwendete dort einen Laptop sowie sieben Fahrzeugschlüssel. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen getätigt haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, ...

