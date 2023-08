Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Bockhorn (ots)

Am 31.07.2023 wurde die Polizei Bockhorn gegen 15:00 Uhr zu einer auffälligen Rauchentwicklung in den Neuen Weg in Bockhorn gerufen. Am Ort eingetroffen stellte die Streifenwagenbesatzung neben einer blau/grünen Flamme und einem beißenden Geruch einen Mann in unmittelbarer Nähe des Feuers fest. Der 57-jährige aus Bockhorn gab auf Nachfrage an, dass er Kunststoffkabel verbrannte um diese leichter der Verwertung zuführen zu können. Das Feuer konnte durch den Verursacher eigenständig gelöscht werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umganges mit Abfällen.

