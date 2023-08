Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Diebstahl in Sande - Zeugenaufruf -

Sande (ots)

Im Zeitraum vom 27.07.2023 bis zum 29.07.2023 wurde ein auf dem Gelände eines Autohauses in der Weserstraße in Sande abgestellter Jeep mit Leeraner Kennzeichen durch bislang unbekannte Täterschaft entwendet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen getätigt haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Jever unter 04461 74490 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell