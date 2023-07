Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen

Bockhorn (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, zu einer Inbrandsetzung einer Sitzbank im Grabhorner Weg in Bockhorn

Nach bisherigem Erkenntnissen wurde die feststehende Sitzgruppe einer Raststelle, bestehend aus zwei Bänken und einem Tisch, in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch Zeugen und eintreffende Feuerwehrkräfte abgelöscht werden. Am Mobiliar entstand Totalschaden. Sofort eingeleitete Ermittlungen ergaben, dass eine Gruppe von drei Personen mit ihrem Hund einen Spaziergang im Nahbereich des Brandortes unternahm. Diese könnten wichtige Zeugen für die Ermittlungsarbeit sein. Zeuginnen und Zeuge, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere die drei Gassigehenden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell