Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 28.-30.07.2023

Varel/Zetel/Neuenburg/Bockhorn (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Zetel - Am Samstag, 29.07.2023, zogen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 06:00 bis 20:30 Uhr, in der Danziger Straße Leitpfosten aus dem Erdreich und schlugen vermutlich mit einem dieser Leitpfosten die Seitenscheibe eines parkenden Pkw BMW rot, ein. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Verkehrsunfallflucht Varel - Am Donnerstag, den 27.07.2023, wurde in der Zeit von 06:15 Uhr bis 19:50 Uhr, ein auf dem Kundenparkplatz eines ehemaligen und leerstehenden Discounters an der Rodenkirchener Straße parkender Pkw Ford Kuga, Farbe rot, unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Verkehrsunfall mit verletzter Person Varel - Am Freitagmittag befuhr ein 85-jähriger Mann aus Varel mit seinem Pkw VW Golf die Westersteder Straße in Richtung Altjührdener Straße in der Absicht, diese zu queren und die Fahrt auf der Westersteder Straße fortzusetzen. Dabei übersah er den Pkw Hyundai eines 39-jährigen Mannes aus Varel, der die übergeordnete Altjührdener Straße in Richtung Kreisgrenze befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge der Fahrzeug-Führer des Hyundai leicht verletzt wurde. An beiden Personenkraftwagen entstand Sachschaden. Der VW Golf musste abgeschleppt werden. Nötigung im Straßenverkehr Neuenburg - Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Neuenburg mit seinem Mofa die Theodor-Storm-Straße und passierte dabei ein am Fahrbahnrand stehendes Transporter-Anhänger-Gespann. Dieses überholte den jungen Fahrzeug-Führer kurze Zeit später und bremste ihn bis zum Stillstand aus. Der männliche Fahrer des weißen Transporters stieg aus und schlug dem Jugendlichen gegen dessen vorschriftsgemäß getragenen Helm. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Jugendlichen zu kümmern. Dieser blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen Bockhorn - Am Samstagabend, 21:59 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei nach Bockhorn, in den Grabhorner Weg entsandt. Vor Ort war aus bislang unbekannter Ursache die feststehende Sitzgruppe einer Raststelle, bestehend aus zwei Bänken und einem Tisch, in Brand geraten. Das Feuer konnte durch Zeugen und eintreffende Feuerwehrkräfte abgelöscht werden. Am Mobiliar entstand Totalschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

