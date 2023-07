Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 28.07. - 30.07.2023

Jever/Sande/Wangerland (ots)

Verkehrsunfallflucht am Nordwest-Krankenhaus in Sande

Am 28.07.2023, gegen 13:40 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Unfallverursacher, vermutlich beim Rangieren in einer Parkbucht auf einem Parkplatz des Nord-West-Krankenhauses in Sande, einen anderen Pkw. Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet, die auch den Halter des beschädigten Fahrzeuges über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt haben. Am betroffenen Fahrzeug ist ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge berauschender Mittel

Am 28.07.2023, gegen 14:00 Uhr, befährt ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Jever mit seinem Pkw mit Anhänger die Straße Kostverloren, in Jever, in Richtung Schlachte. Hierbei schätzt er, vermutlich in Folge der Wirkung von Betäubungsmitteln, den Abstand zu einem entgegenkommenden Lkw zu gering ein, so dass es zwischen dem Lkw und dem Anhänger zur Berührung kommt. Derzeit wird der kombinierte Schaden am Lkw und am Anhänger auf ca. 5000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt. Neben der Beeinflussung durch Betäubungsmittel, können die eingesetzten Beamten bei der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme ebenfalls feststellen, dass der Fahrzeugführer des Pkw mit Anhänger darüber hinaus schon seit Jahren über keine Fahrerlaubnis mehr verfügt. Bei dem Fahrzeugführer wurde aufgrund der Beeinflussung eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am 28.07.2023, gegen 15:47 Uhr, beabsichtigt eine 77-jährige Düsseldorferin mit ihrem Fahrrad von der Wangerländischen Straße, in Jever, in den Bullhamm abzubiegen. Hierbei wird sie von einem 64-jährigen Wangerländer übersehen, welcher mit seinem Pkw gerade vom Bullhamm auf die Wangerländische Straße einbiegen will. Es kommt zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Radfahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wird.

Verkehrsunfall mit mehreren, schwer verletzten Unfallbeteiligten

Am 29.07.2023, gegen 16:10 Uhr, befährt eine 70-jährige Wangerländerin die L812 in Richtung Hohenkirchen. In Höhe der Einmündung Schreiersort will sie nach links abbiegen. Dies erkennt ein 85-jähriger Wangerländer zu spät und versucht, trotz des Abbiegemanövers, den Pkw der 70-jährigen Fahrzeugführerin zu überholen. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Pkw erleiden wirtschaftlichen Totalschaden. Der Fahrzeugführer des überholenden Fahrzeuges, seine 87-jährige Beifahrerin und die Fahrzeugführerin des abbiegenden Fahrzeuges werden allesamt schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell