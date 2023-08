POL-LWL: Diebe stahlen Elektrofahrräder aus Keller

Plau am See (ots) - Nach einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung am frühen Dienstagabend in Plau am See ermittelt die Polizei jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegen 18 Uhr war ersten Erkenntnissen zufolge ein 25-jähriger Autofahrer an der Einmündung B 103 zur B 198 mit seinem PKW gegen ein verkehrsbedingt haltendes Auto geprallt. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch entstand an den beteiligten ...

