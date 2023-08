Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittlungen nach Brand in Tattoostudio aufgenommen

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.08.2023 kam es in der Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven zu einem Brand in einem Tattoostudio in Wilhelmshaven.

Von Zeugen konnte gegen 4:00 Uhr eine männliche Person beobachtet werden, wie diese einen Gegenstand durch die Scheibe geworfen haben soll und dann flüchtete. Anschließend konnte von den Zeugen eine Brandentwicklung im Gebäudeinneren wahrgenommen werden. Inwieweit das Geschäft durch den Brand geschädigt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden.

Nach ersten Ermittlungen geriet ein Sofa, welches hinter dem Fenster stand, durch den Gegenstand, der in das Gebäude geworfen wurde in Vollbrand. Der Tatverdächtige war ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß, hatte wenig bis keine Haare und trug eine schwarz-blaue Bekleidung. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte dieser gelöscht werden, ohne das eine Gefährdung für die Bewohner des Hauses vorlag und und eine Evakuierung nicht notwendig war. Die Polizei Wilhelmshaven hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Zudem bittet sie etwaige Zeuginnen und Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04421/9420 zu melden.

