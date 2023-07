Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Männer weigern sich, Bahnhofslounge zu verlassen und erhalten gleich mehrere Strafanzeigen

Halle/ Saale (ots)

Am Samstag, den 15. Juli 2023 bat eine 42-jährige Mitarbeiterin der Bahnhofslounge im Hauptbahnhof Halle/Saale in der Mittagszeit die Bundespolizei um Unterstützung: In den Räumlichkeiten hielten sich zwei Eritreer auf und weigerten sich, trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Mitarbeiterin, diese zu verlassen. Eine Streife der Bundespolizei kam vor Ort und wollte die beiden alkoholisierten Personen kontrollieren und des Platzes verweisen. Der 29-Jährige wies sich mit einem Dokument aus, kam dem Platzverweis jedoch nicht nach. Daraufhin drohten ihm die Bundespolizisten an, diesen mit einfacher körperlicher Gewalt durchzusetzen. Auch danach lenkte der Mann nicht ein und wurde durch die Bundespolizisten zum Ausgang gebracht. Er verließ den Hauptbahnhof und erhält für sein Verhalten eine Strafanzeige wegen des begangenen Hausfriedensbruchs. Sein Kompagnon wollte sich nicht ausweisen. Entsprechend erklärten ihm die Bundespolizisten, dass er für die Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen wird. Dieser polizeilichen Maßnahmen widersetzte er sich gewalttätig, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Auf dem Revier konnten seine Personalien zweifelsfrei ermittelt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Nach Abschluss aller straf-prozessualen Maßnahmen und Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erhielt auch er einen Platzverweis für den gesamten Hauptbahnhof und wurde zum Ausgang begleitet. Dort zeigte der 30-Jährige den Bundespolizisten zum Abschied öffentlichkeitswirksam gleich zweimal den ausgestreckten Mittelfinger, was ihm eine weitere Anzeige wegen Beleidigung einbringt.

