BPOLI MD: Untersuchungshaftbefehl vollstreckt: Bundespolizisten haben richtigen Riecher

Halle/Saale (ots)

Am Montag, den 10. Juli 2023 hatte eine Streife der Bundespolizei gegen 13:50 Uhr am Hauptbahnhof in Halle/Saale wieder einmal den richtigen Riecher: Demnach entschieden sich die Beamten einen 61-jährigen Mann zu kontrollieren und seine Personalien anschließend in der Fahndungsdatei der Polizei zu überprüfen. Dies ergab einen Untersuchungshaftbefehl. Grund der Festnahme war, dass der Gesuchte im November letzten Jahres, trotz ergangener Ladung, nicht zur angesetzten Hauptverhandlung des Amtsgerichtes Halle/Saale, erschienen war. Die Beamten eröffneten dem 61-Jährigen den Haftbefehl, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Amtsgericht wurde er am späten Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte. So wurde er am selbigen Tag an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über die Festnahme und den Verbleib der Person.

