Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Dieb auf Beifahrersitz erwischt

Wilhelmshaven (ots)

Am 03.08.2023 wurde ein Dieb gegen 22:00 Uhr in einem Auto im Banter Weg angetroffen. Der Inhaber des Fahrzeuges wollte sich auf dem Weg zum Sport machen, als er auf dem Weg zu seinem Ford einen fremden Mann auf dem Beifahrersitz feststellte. Als die unerwünschte Person das Fahrzeug verlassen wollte, bemerkte der 28-jährige Eigentümer, dass seine Sonnenbrille, sein Parfum und sein Kleingeld aus dem Fahrzeuginneren fehlten. Dieses befand sich nun in den Hosentaschen des Mannes, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte. Weiter fand der Fahrzeugeigentümer seine Geldbörse unter dem Beifahrersitz, welche sich zuvor in der Mittelkonsole befand. Zudem war die Sporttasche, welche sich im Fußraum auf der Beifahrerseite befunden hatte, komplett ausgekippt und durchwühlt worden. Der 28-jährige Wilhelmshaven entschloss sich, die Polizei zu verständigen, die beide Personen am Fahrzeug antreffen konnte, und fertigte eine Strafanzeige gegen den 18-jährigen Dieb. Der Heranwachsende hatte einen Atemalkoholwert von über zwei Promille, wurde vorläufig festgenommen und im Laufe des Abends von seiner Mutter an der Polizeiwache abgeholt.

